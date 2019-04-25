В Москве состоится крупный российско-китайский бизнес-форум

Развитие отношений между странами, существующие тенденции и ниши для развития торгово-экономических и инвестиционных отношений обсудят представители власти и бизнеса России и Китая. Форум «Российско-китайский диалог. 70 лет: точки сопряжения и роста» пройдет 16 мая 2019 года в конгресс-центре гостиницы Балчуг.

Это первое мероприятие, которое состоится в рамках 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Площадка форума объединит 25 топовых экспертов в области российско-китайских деловых отношений, более 300 представителей государственной власти финансовых институтов РФ и КНР и малого, среднего и крупного бизнеса двух стран, заинтересованных в развитии делового сотрудничества.

Среди гостей - губернаторы Московской, Орловской, Смоленской, Владимирской, Брянской, Ульяновской областей; Хабаровского, Алтайского, Новосибирского и Забайкальского краев, глава Республики Башкортостан, президент Татарстана, Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, Полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ Ли Цзинюань, представители Правительства Москвы, представители партий «Единая Россия», «Деловая Россия», «Опора России», ОНФ, представители Газпромбанка, Райфайзенбанка, Сбербанка, Альфа-банка, Евроазийского банка, банка «Открытие ВТБ», Skolkovo, компаний Canon, BBDO, China Constraction, Huawei, CITIC Telekom, (Стивен Ху), Dong Feng, Alibaba и другие.

В ходе диалога бизнесмены смогут получить практические знания по ведению бизнеса с Китаем, узнать о тонкостях проведения переговоров и поддержки деловых отношений с китайскими партнерами, презентовать свой проект перед целевой аудиторией, привлечь финансирование под реализацию своего проекта и подписать торговые контракты.

В рамках деловой программы состоятся деловой завтрак, пленарная сессия и секции по направлению ведения российско-китайского торгово-инвестиционного бизнеса.

Организует форум Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей̆ и Российский Союз Молодежи.

Узнать условия участия и зарегистрироваться можно на сайте http://dialog2019.ru/ или по электронной почте: info@dialog2019.ru.