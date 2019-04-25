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«ЭкоНива-АПК Холдинг» планирует сразу два комплекса в Новосибирской области

Главная Экономика
Новосибирск
17:53 25 Апреля 2019
комплекс, строительство, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» построит в Черепановском районе Новосибирской области сразу два животноводческих комплекса. О параметрах проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах холдинга рассказали в минсельхозе Новосибирской области. По данным ведомства, комплексы на 3,5 тыс. фуражных коров каждый появятся в деревнях Листвянка и Огневая Заимка. Объем инвестиций составит 9 млрд руб. Завершить строительство предполагается не позднее начала 2020 года.

«В прошлом году наша компания приобрела земли в этом районе. Именно здесь, в Черепаново, с компактно расположенными землями, мы видим большой сельскохозяйственный потенциал», процитировали в ведомстве регионального директора по Сибирскому региону ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергея Ляхова.

В Новосибирской области базируется подразделение холдинга ООО «Сибирская нива». В начале этого года сообщалось о планах компании построить только один животноводческий комплекс на 3,5 тыс. коров – в Листвянке. Тогда назывался объем инвестиций 2,5 млрд руб.

По данным «Сибирской нивы», компания располагает 78,6 тыс. га сельхозугодий, а поголовье фуражных коров насчитывает 9 тыс. животных.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Новосибирской области

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