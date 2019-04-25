Главный приз новосибирского этапа Open Innovations Startup Tour отправился на Алтай

Вчера в Академпарке были подведены итоги новосибирского этапа конкурса Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Лучшие проекты жюри выбирало по трем направлениям.

По данным пресс-службы Open Innovations Startup Tour, всего на этот этап конкурса поступило 93 заявки. 31 из них отобрали для участия в полуфинале.

Победителем трека информтехнологий был признан новосибирский стартап iVoice Technology Андрея Заворина. Ярослав Шевелев из новосибирского ООО «ГАЛО» первенствовал в треке индустриальных и энергетических технологий с проектом «Автономный навигационный фонарь ГАЛО НФ-1». Наконец, гендиректор барнаульского ООО «АСИНТ» Алиса Гладыщук победила в сфере биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве, предложив «Универсальную гильзу для бионического протеза руки».

Все они вышли в гранд финал, где и разыгрывался главный приз в размере 300 тыс. руб. Он достался Алисе Гладыщук.

«Гильза соединяет остаток руки с протезом… Мы предлагаем новую технологию, которая подстраивается под руку сама. Любой человек может надеть гильзу, и она автоматически за счет механизмов и пневматики подстраивается под все изгибы, держится плотно, принимает анатомически правильную форму… Сейчас наша главная цель – запатентовать разработанную технологию, оформить семь патентов и уже подаваться на стандартизацию, чтобы запускать изделие в производство», - рассказала победитель гранд-финала.

Соорганизаторами Open Innovations Startup Tour являются Фонд «Сколково», Всемирный банк, Совет федерации, Агентство стратегических инициатив и др. Его цель - развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов.

Фото: пресс-служба Open Innovations Startup Tour