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Генподрядчика строительства новосибирского ЛДС найдут на аукционе

Главная Экономика
Новосибирск
19:24 24 Апреля 2019
строительство, аукцион, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
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Генподрядчик строительства ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске может стать известен 20 мая 2019 года. На этот день назначен соответствующий аукцион, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение о предстоящем аукционе размещено в единой информационной системе в сфере госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства». Начальная цена на торгах установлена в размере 5,76 млрд руб.

Напомним, ЛДС строится к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Тестовые матчи на нем должны состояться уже в 2022 году. Строительство, как указывается в документации торгов, предстоит завершить к 15 декабря 2021 года.

17 апреля министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассказал о ходе реализации проекта на заседании комитета областного заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Тогда, отвечая на вопросы депутатов, он говорил, что потенциальные претенденты на право строительства ему пока неизвестны.

В феврале этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий регионам «на софинансирование создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры». Согласно документу, Новосибирская область в 2019-2020 годы должна получить 1,7 млрд руб. на возведение ЛДС.

Фото: сайт ФАУ «Главное управление государственной экспертизы»

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