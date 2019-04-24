Казахстанский МФЦА пригласил новосибирский бизнес к сотрудничеству

Приватизацию казахстанского нефтегазового гиганта «КазМунайГаз» планируется провести на площадке международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в 2020 году. Об этом стало известно сегодня в Новосибирске в ходе презентации центра, претендующего на статус финансового хаба Евразии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

МФЦА был создан в 2018 году. Его презентация в Новосибирске стала первой в азиатской части России.

По словам главы по глобальным рынкам АО «Администрация МФЦА» Амины Тургуловой, АО НК «КазМунайГаз» оценивается примерно в $25 млрд. На компанию приходится 28% от общего объема добычи нефти и газоконденсата в Казахстане и 16% – природного и попутного газа.

«Предполагаем, что 25% будет продано», - сказала она.

Впрочем, главной целью презентации стала демонстрация возможностей МФЦА в поиске инвесторов для проектов новосибирских предпринимателей. По словам управляющего директора «Администрации МФЦА» Айдара Казыбаева, центр готов к работе с компаниями средней капитализации, которые сегодня составляют основу экономики Новосибирской области. Он также предположил, что «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» «может стать нашим партнером».

Резиденты МФЦА получают значительные налоговые льготы, которые будут действовать до 2066 года.