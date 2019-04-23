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Сибирская промышленость: рост сохранился, темп снизился

Главная Экономика
Новосибирск
16:01 23 Апреля 2019
промышленность, рост, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Индекс промышленного производства в Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам первого квартала 2019 года составил 101,5%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Таким образом, рост промышленности, характерный для прошлого года, продолжился, но его темп заметно снизился.

Новые данные о состоянии промышленности опубликовал Новосибирскстат. Они характеризуют состояние отрасли по итогам первого квартала.

Наибольший относительный рост за этот период показали промышленные секторы Тувы и Хакасии, добавившие 9,5% и 8,6% соответственно. Лучший результат среди крупных сибирских регионов зафиксирован у Новосибирской области – плюс 4,3%. Падение имеет место только в Иркутской области (на 3,1%) и в Республике Алтай (на 18,8%).

В целом, индекс промпроизводства в СФО составил 101,5%. Это меньше, чем в целом по России (102,1%) и чем в округе по итогам 2018 года. Тогда сибирская промышленность добавила 3,4%.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

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