Ритейлер «Холидей» покинул топ-10 новосибирских налогоплательщиков

Один из крупнейших сибирских ритейлеров –ООО «Компания Холидей» – выпал из списка десяти крупнейших налогоплательщиков в федеральный бюджет в Новосибирской области. Об изменениях в топ-10 сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Очередной перечень крупнейших налогоплательщиков подготовило министерство финансов и налоговой политики региона. В нем подведены итоги первого квартала 2019 года. Если по результатам 2018 года «Холидей» по объему выплаченных в федеральный бюджет налогов занимал третью строчку (а по итогам первого квартала прошлого года – первую), то в новом списке его нет вообще.

В целом, по сравнению с топ-10 2018 года список крупнейших налогоплательщиков в федеральный бюджет изменился на 50%. Из него, помимо «Холидея», выпали ООО «Восточная техника», АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», МУП «Горводоканал» и ПАО «Новосибирский завод химконцентратов». Их места заняли ООО «Рич Фэмили», ООО «Большая медведица», ОАО «Новосибирскавтодор» АО «Новосибирскэнергосбыт» и ООО «УК Русэнергомир». Сохранили места в первой десятке АО «Сибирская энергетическая компания», АО «Новосибирскнефтегаз», АО «Сибирский ликерно-водочный завод», АО «Региональные электрические сети» и АО «Аэропорт Толмачево».

Всего за первые три месяца этого года в Новосибирской области в федеральный бюджет собрано 12,4 млрд руб. налогов. Это примерно на 1 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Зато сумма платежей в консолидированный бюджет области выросла – с 28,97 млрд руб. до 33,7 млрд руб. Топ-10 плательщиков в областной бюджет по сравнению с итогами всего 2018 года в первом квартале 2019-го практически не изменился, только ПАО «Авиакомпания «Сибирь» заняло место АО «Сибирская энергетическая компания». Во главе списка здесь по-прежнему АО «Сибирский антрацит», ОАО «Российские железные дороги» и ПАО «Сбербанк России».

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