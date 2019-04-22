Республика Алтай снова пробивает проект железной дороги

Руководство Республики Алтай вновь инициирует обсуждение проекта строительства железнодорожной ветки до Горно-Алтайска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Регион остается одним из немногих в России, где нет железнодорожного сообщения.

Сегодня в Новосибирске врио главы республики Олег Хорохордин встретился с начальником Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александром Грицаем. По данным пресс-службы правительства региона, они обсудили целесообразность прокладки ветки от Бийска в Алтайском крае до республиканской столицы. Судя по тексту сообщения на официальном сайте региона, Олег Хорохордин уверен в такой целесообразности.

«Реализация проекта позволит отрегулировать ценообразование на уголь, являющийся главным видом топлива для большинства районов республики, а также поможет увеличить сбыт местной сельскохозяйственной продукции в другие регионы. Кроме того, строительство железнодорожной ветки увеличит число рабочих мест для местных жителей и сделает регион более доступным для туристов, которым не по карману авиаперелеты», - приводит сайт аргументы в пользу строительства.

На сайте же ЗСЖД в сообщении по итогам встречи лишь указывается, что ее участники решили создать рабочую группу, которая и изучит возможность строительства.

Власти республики уже не раз пытались инициировать этот проект. В 2005 году регион возглавил Александр Бердников. В конце 2007 году он заявлял, что строительство начнется уже в 2009 году, а полностью завершится в 2015-м. Тогда проект ветки протяженностью 115 км оценивался в 11 млрд руб. Но он так и не был начат.

Фото: официальный сайт Республики Алтай