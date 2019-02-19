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Фонд Росконгресс и АО «НЭО Центр» подписали соглашение о сотрудничестве

Главная Экономика
Новосибирск
08:22 19 Февраля 2019
сочи, форум
Автор: Sibnovosti.ru
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Фонд Росконгресс и акционерное общество «НЭО Центр» заключили на Российском инвестиционном форуме соглашение о сотрудничестве в области стратегического и управленческого консультирования, финансового моделирования, бизнес-планирования и комплексного сопровождения проектов ГЧП.

Документ подразумевает регулярный обмен информацией, совместную деятельность по продвижению проектов на основных конгрессно-выставочных мероприятиях Фонда Росконгресс, а также поиск партнеров для подготовки и сопровождения инвестиционных проектов.

«Государственно-частное партнерство зарекомендовало себя как эффективный механизм для реализации наиболее сложных капиталоемких задач, от которых зависит будущее российской экономики и качество жизни россиян. Тема ГЧП активно обсуждается на ключевых мероприятиях Фонда Росконгресс. Мы будем рады и дальше оказывать самую деятельную поддержку для продвижения практики ГЧП в России», – сказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Генеральный директор «НЭО Центр» Валерия Плотникова отметила, что сотрудничество с Фондом Росконгресс «будет способствовать популяризации механизма ГЧП и повышению качества проектов, реализуемых с использованием данного инструмента».

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

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