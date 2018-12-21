Бюджет Новосибирской области 2019 года прошел третье чтение

В окончательном третьем чтении принят бюджет Новосибирской области 2019 года. Сегодня законодательное собрание утвердило его параметры единогласно, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На третье чтение был вынесен законопроект «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Как пояснил председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов, редакционных замечаний к проекту закона к третьему чтению не поступило. В результате, документ поддержали все 67 депутатов.

Прогнозируемый объем доходов областного бюджета на 2019 год – 154,2 млрд руб., расходов – 160,4 млрд руб. Дефицит утвержден в размере 6,04 млрд руб.

Во втором чтении бюджет был принят 17 декабря. На той же сессии депутаты приняли в двух чтениях предложенный губернатором Андреем Травниковым законопроект, позволяющий передать часть доходов от упрощенной системы налогообложения в бюджеты городов и районов. Теперь нормативы отчислений для муниципальных районов составят 30%, для городских округов и Новосибирска – 10%. Единые нормативы будут действовать до 31 декабря 2021 года включительно.

Фото: сайт Минфина Новосибирской области