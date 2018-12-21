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Декабрь стал ударным месяцем для застройщиков в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
14:28 21 Декабря 2018
строительство, мэр, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В декабре в Новосибирске будет сдано в эксплуатацию почти 40% всего жилья, введенного в 2018 году. Это следует из сообщения мэра Анатолия Локтя на заседании «Регионального клуба строителей».

Плановый показатель по вводу жилья в Новосибирске в этом году установлен на отметке 1,05 млн кв. м. По данным главы города, план будет выполнен, хотя пока сдано 659 домов общей площадью 650 тыс. кв. м.

«В высокой степени готовности находятся еще 46 домов площадью 402 тыс кв. м (7 420 квартир). Их планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года», - сообщил официальный сайт муниципалитета.

Вице-мэр – начальник департамента архитектуры и строительства Алексей Кондратьев отметил также, что за 11 месяцев 2018 года зарегистрировано 26,2 тыс. договоров участия в долевом строительстве. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По данным Минстроя региона, в 2017 году в областном центре было введено в эксплуатацию 1,04 млн кв. м жилья.

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