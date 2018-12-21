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В Новосибирской области может быть принят новый закон о господдержке аграриев

Главная Экономика
Новосибирск
13:05 21 Декабря 2018
закон, село, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
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В заксобрании Новосибирской области рассчитывают на то, что в 2019 году в регионе будет принят новый закон о господдержке сельскохозяйственных товаропроизводителей. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сейчас идет конструктивный диалог с министерством сельского хозяйства. Думаю, что в 2019 году появится новый закон, в котором будут все правила игры прописаны», - заявил спикер областного парламента Андрей Шимкив на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время меры господдержки действуют, в основном, в интересах крупных компаний. Но власти должны не только поддерживать эффективный бизнес, но и сохранять сельский образ жизни, то есть, мелкие и средние хозяйства, составляющие его основу.  

«Надо где-то планку ставить и на каком-то этапе – 2-3 миллиарда оборот – прекращать большие комплексы датировать из областного бюджета», - предложил спикер.

Новосибирский Минсельхоз сегодня опубликовал предварительный отчет о состоянии дел в животноводстве по итогам 2018 года. По его данным, большинство ключевых показателей улучшилось. Например, численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий превысила 469,2 тыс. голов (на 1 января 2018 года – 451 тыс.). Производство молока составило 725 тыс. т (плюс 2,1%), мяса скота и птицы – 242,5 тыс. т (плюс 2%). Производство яиц, напротив, сократилось на 3,7% до 1,18 млрд штук.

«В рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» необходимо обеспечить к 2024 году производство молока в хозяйствах всех категорий в объеме 733 тыс. тонн, производство скота и птицы на убой в живом весе не менее 250 тыс. тонн», - говорится в сообщении Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что в регионе в 2018 году было собрано 2,3 млн т зерна.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в 2016 году, по сравнению с результатами предыдущей переписи 2006 года, число сельскохозяйственных организаций в Новосибирской области сократилось с 1 100 до 645 (на 41,4%). Количество работников сельскохозяйственных организаций при этом упало более, чем вдвое – с 77,5 тыс. до 36,6 тыс. человек.

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