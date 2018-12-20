20 декабря
Новосибирск
погода -26 °C
67.37
 
€ 76.94
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

AZUR air готовит рейс из Новосибирска на Кубу

Главная Экономика
Новосибирск
19:01 20 Декабря 2018
курорт, авиарейсы, допуск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 2019 году впервые может быть открыт авиамаршрут, связывающий Новосибирск с Кубой, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Соответствующий допуск выдала Росавиация.

Приказ ведомства датирован 19 декабря. В нем говорится о выдаче допусков авиакомпании AZUR air на осуществление рейсов из ряда российских городов на кубинские курорты. В их числе, чартерный рейс Новосибирск – Варадеро. Речь идет о частоте полетов два раз в неделю в летнем расписании 2019 года.

«Вопрос использования допуска в настоящий момент рассматривается совместно с партнерами авиакомпании на туристическом рынке. Полетное время по этому маршруту может составить около 13 часов в зависимости от метеоусловий на маршруте. На этом направлении могут эксплуатироваться воздушные суда Boeing 767-300», - говорится в ответе пресс-службы AZUR air на запрос Sibnovosti.ru.

AZUR air является стратегическим партнером туроператора ANEX Tour.

По данным Ассоциации туроператоров России, в 2017 году Кубу посетило более 100 тыс. российских туристов.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Социальная сфера новосибирского Академгородка может получить дополнительную поддержку

Социальная сфера новосибирского Академгородка может получить дополнительную поддержку

20 Декабря 2018 г.
Владимир Путин ответил на вопрос новосибирской журналистки
Новости Новосибирска: Развитие новосибирских сельских территорий в 2019 году потребует 513,9 млн рублей

Развитие новосибирских сельских территорий в 2019 году потребует 513,9 млн рублей

19 Декабря 2018 г.
В планах строительство дорог в Баганском районе и газопроводов в Ордынском
Новости Новосибирска: Новосибирская область оказалась среди лидеров по доходам от внутреннего туризма

Новосибирская область оказалась среди лидеров по доходам от внутреннего туризма

19 Декабря 2018 г.
Регион занял третье место в рейтинге
Новости Новосибирска: Новосибирцы будут платить за вывоз мусора более 92 рублей в месяц

Новосибирцы будут платить за вывоз мусора более 92 рублей в месяц

18 Декабря 2018 г.
Профильный областной департамент утвердил тариф на услуги ООО «Экология-Новосибирск»
Новости Новосибирска: Региональное ТВ может получить слот на федеральном канале

Региональное ТВ может получить слот на федеральном канале

18 Декабря 2018 г.
Глава Минкомсвязи Константин Носков принял участие в заседании Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске
Новости Новосибирска: Новосибирская ГК «Сибирский БарС» расширила площади сыродельного завода

Новосибирская ГК «Сибирский БарС» расширила площади сыродельного завода

18 Декабря 2018 г.
Объем выпуска продукции предполагается увеличить на 30%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Владимир Путин 20 декабря проведет большую пресс-конференцию

Владимир Путин 20 декабря проведет большую пресс-конференцию

19 Декабря 2018 г.
В ней примут участие более 1,7 тыс представителей российских и зарубежных СМИ
Новости Новосибирска: «Рабыня Изаура» впервые посетит Россию

«Рабыня Изаура» впервые посетит Россию

19 Декабря 2018 г.
Бразильская актриса Луселии Сантуш, знакомая россиянам по исполнению главной роли в сериале «Рабыня Изаура»
Новости Новосибирска: Владимир Путин: К 2024 году в России должно быть построено 200 заводов по утилизации мусора

Владимир Путин: К 2024 году в России должно быть построено 200 заводов по утилизации мусора

20 Декабря 2018 г.
К 2024 году в России должно быть построено 200 заводов по утилизации мусора, заявил президент России Владимир Путин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Казакова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356