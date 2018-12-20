AZUR air готовит рейс из Новосибирска на Кубу

В 2019 году впервые может быть открыт авиамаршрут, связывающий Новосибирск с Кубой, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Соответствующий допуск выдала Росавиация.

Приказ ведомства датирован 19 декабря. В нем говорится о выдаче допусков авиакомпании AZUR air на осуществление рейсов из ряда российских городов на кубинские курорты. В их числе, чартерный рейс Новосибирск – Варадеро. Речь идет о частоте полетов два раз в неделю в летнем расписании 2019 года.

«Вопрос использования допуска в настоящий момент рассматривается совместно с партнерами авиакомпании на туристическом рынке. Полетное время по этому маршруту может составить около 13 часов в зависимости от метеоусловий на маршруте. На этом направлении могут эксплуатироваться воздушные суда Boeing 767-300», - говорится в ответе пресс-службы AZUR air на запрос Sibnovosti.ru.

AZUR air является стратегическим партнером туроператора ANEX Tour.

По данным Ассоциации туроператоров России, в 2017 году Кубу посетило более 100 тыс. российских туристов.

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