Социальная сфера новосибирского Академгородка может получить дополнительную поддержку

Российское руководство может рассмотреть возможность поддержки социальной сферы территорий, задействованных в реализации проекта «Академгородок 2.0», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Такой вариант не исключил Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Глава государства ответил на вопрос корреспондента ГТРК «Новосибирск» Екатерины Гагариной. Она поинтересовалась, «не разобьются ли наши научные амбиции о быт» из-за отставания социальной сферы в новосибирском Академгородке.

«Мы с руководителем региона будем над этим, конечно, работать. Когда я был в Новосибирске, мы об этом тоже говорили с коллегами. Но первая задача федерального центра – это выполнить свои обязательства, связанные с установками, которые дают возможность развития Академгородку, дают возможность и, кстати говоря, и деньги зарабатывать на этих высоких технологиях, а за этим и социалка потянется. Но если дополнительно нужно будет что-то сделать для решения социальных вопросов ученых, конечно, будем стараться это делать», - сказал Владимир Путин.

Напомним, по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учеными Сибирского отделения РАН 8 февраля 2018 года Президент дал 18 апреля поручение подготовить проект развития Новосибирского научного центра.

Фото: сайт ГТРК «Новосибирск»