19 декабря
Новосибирск
погода -10 °C
67.11
 
€ 76.47
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Развитие новосибирских сельских территорий в 2019 году потребует 513,9 млн рублей

Главная Экономика
Новосибирск
11:42 19 Декабря 2018
строительство, программа, село
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 2019 году мероприятия программы устойчивого развития сельских территорий Новосибирской области обойдется бюджетам всех уровней 513,9 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Данные о финансировании предоставили в Минсельхозе региона.

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области…» рассчитана до 2020 года. Ее финансирование в будущем году распределено примерно поровну между бюджетами РФ (252,3 млн руб.) и региона (256,6 млн руб.). Еще 5 млн руб. должны направить местные бюджеты.  

Значительная часть средств пойдет на дорожное строительство. Кроме того, крупные суммы запланированы по таким статьям, как жилищное строительство, газификация и водоснабжение.

Так, в 2019 году предполагается направить на дороги 256,6 млн руб. Главным проектом здесь станет строительство 12,7 км дорог в Баганском районе.

Предполагается построить по программе 5,7 тыс. кв. м жилья, израсходовав на это 85,2 млн руб. 129 млн руб. будет потрачено на газификацию. В результате, появятся 53 км газопроводов в Ордынском районе. На развитие водоснабжения планируется направить 37,7 млн руб. Будет построено 15 км водопроводов в Доволенском и Искитимском районах.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирская область оказалась среди лидеров по доходам от внутреннего туризма

Новосибирская область оказалась среди лидеров по доходам от внутреннего туризма

19 Декабря 2018 г.
Регион занял третье место в рейтинге
Новости Новосибирска: Новосибирцы будут платить за вывоз мусора более 92 рублей в месяц

Новосибирцы будут платить за вывоз мусора более 92 рублей в месяц

18 Декабря 2018 г.
Профильный областной департамент утвердил тариф на услуги ООО «Экология-Новосибирск»
Новости Новосибирска: Региональное ТВ может получить слот на федеральном канале

Региональное ТВ может получить слот на федеральном канале

18 Декабря 2018 г.
Глава Минкомсвязи Константин Носков принял участие в заседании Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске
Новости Новосибирска: Новосибирская ГК «Сибирский БарС» расширила площади сыродельного завода

Новосибирская ГК «Сибирский БарС» расширила площади сыродельного завода

18 Декабря 2018 г.
Объем выпуска продукции предполагается увеличить на 30%
Новости Новосибирска: Завершаются переговоры о размещении в новосибирском ПЛП еще двух проектов

Завершаются переговоры о размещении в новосибирском ПЛП еще двух проектов

18 Декабря 2018 г.
В 2018 году число резидентов парка выросло в полтора раза
Новости Новосибирска: Здание новосибирской трикотажной фабрики сменило владельца

Здание новосибирской трикотажной фабрики сменило владельца

18 Декабря 2018 г.
Здание и земельный участок проданы за 13,1 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: «Рабыня Изаура» впервые посетит Россию

«Рабыня Изаура» впервые посетит Россию

19 Декабря 2018 г.
Бразильская актриса Луселии Сантуш, знакомая россиянам по исполнению главной роли в сериале «Рабыня Изаура»
Новости Новосибирска: В новосибирском городе Бердске создадут театр

В новосибирском городе Бердске создадут театр

19 Декабря 2018 г.
Финансирование нацпроекта «Культура» в регионе утверждено в объеме 1,64 млрд рублей
Новости Новосибирска: Газомоторное топливо встречает препятствия в Сибири

Газомоторное топливо встречает препятствия в Сибири

14 Декабря 2018 г.
В ряде регионов задача перевода транспорта на метан остается нерешенной
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Казакова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356