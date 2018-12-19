Развитие новосибирских сельских территорий в 2019 году потребует 513,9 млн рублей

В 2019 году мероприятия программы устойчивого развития сельских территорий Новосибирской области обойдется бюджетам всех уровней 513,9 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Данные о финансировании предоставили в Минсельхозе региона.

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области…» рассчитана до 2020 года. Ее финансирование в будущем году распределено примерно поровну между бюджетами РФ (252,3 млн руб.) и региона (256,6 млн руб.). Еще 5 млн руб. должны направить местные бюджеты.

Значительная часть средств пойдет на дорожное строительство. Кроме того, крупные суммы запланированы по таким статьям, как жилищное строительство, газификация и водоснабжение.

Так, в 2019 году предполагается направить на дороги 256,6 млн руб. Главным проектом здесь станет строительство 12,7 км дорог в Баганском районе.

Предполагается построить по программе 5,7 тыс. кв. м жилья, израсходовав на это 85,2 млн руб. 129 млн руб. будет потрачено на газификацию. В результате, появятся 53 км газопроводов в Ордынском районе. На развитие водоснабжения планируется направить 37,7 млн руб. Будет построено 15 км водопроводов в Доволенском и Искитимском районах.