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Новосибирская область оказалась среди лидеров по доходам от внутреннего туризма

Главная Экономика
Новосибирск
11:09 19 Декабря 2018
минэкономразвития, рейтинг, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская область попала в топ-10 регионов России по объему доходов от внутреннего туризма. Рейтинг составил «Сбербанк России», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О результатах исследования рассказали в Минэкономразвития Новосибирской области. Данные приведены по итогам 10 месяцев 2018 года.

«Для определения дохода или убытка от туризма в регионе Сбербанк сопоставил расходы приезжих с расходами местных жителей в каждом регионе. Несмотря на первые места в значимых рейтингах, в списке Сбербанка Москва заняла лишь 9 место – хотя приезжие оставили в столице 141,7 млрд руб., ее жители потратили в других российских городах не меньше – 138,3 млрд. Так, чистый доход от туризма в Москве составил всего 3,4 млрд руб.», - объяснили в ведомстве метод подсчета.

В результате, Новосибирская область оказалась на третьем месте с результатом 5,4 млрд руб. Она уступила только Краснодарскому краю (60,51 млрд руб.) и Санкт-Петербургу с Ленинградской областью (23,86 млрд руб.). В десятке сибирских регионов больше нет, всего только 30 регионов получили чистый доход от внутреннего туризма.  

В «Сбербанке России» подсчитали, что в январе-октябре на туристические и деловые поездки по стране россияне потратили 756,4 млрд руб. Согласно прогнозу банка, размер рынка внутреннего туризма по итогам года составит 900 млрд руб. (+10,3% к результату 2017 года).

Как сообщали Sibnovosti.ru, в конце летнего сезона 2017 года в Новосибирской ассоциации туристских организаций высказывали обеспокоенность тем, что показатели внутреннего туризма в регионе упали.

Фото: сайт курорта «Озеро Карачи»

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