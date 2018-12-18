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Новосибирцы будут платить за вывоз мусора более 92 рублей в месяц

Главная Экономика
Новосибирск
18:25 18 Декабря 2018
мусор, тарифы, вывоз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня департамент по тарифам Новосибирской области утвердил единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Он составит 92,42 руб. с человека в месяц, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«С 1 января 2019 года тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 466 рублей за кубический метр, что составляет с учётом норматива потребления 92,42 рубля с человека в месяц. Изначальные предложения регоператора по тарифам были скорректированы в сторону уменьшения», - отметила пресс-служба областного правительства.

Введение нового тарифа вызвано переходом с 1 января на новую систему обращения с ТКО в России. Как пояснил руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров, тариф на вывоз ТКО теперь подлежит государственному регулированию и устанавливается единым для всей территории области.

Напомним, статус регионального оператора на всей территории региона получило ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу ВИС).

В настоящее время новосибирцы платят за вывоз мусора 40-60 руб. ежемесячно. По данным господина Асмодьярова, региональный оператор предложил установить тариф в размере 110 руб.

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