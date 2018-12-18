Региональное ТВ может получить слот на федеральном канале

Региональное телевидение в России может получить отдельный слот для вещания в цифровом формате после отключения аналогового, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Такой вариант рассматривает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Мы сейчас рассматриваем вопрос о выделении на одном из федеральных каналов слота для региональных компаний. В конце недели мы планируем совещание в правительстве на эту тему и примем это решение как временное, но нам нужно и далее прорабатывать эту тематику, чтобы дать возможность жить и развиваться региональным телекомпаниям», - процитировал ТАСС главу Минкомсвязи Константина Носкова.

Министр сегодня принял участие в состоявшемся в Новосибирске выездном заседании федерального Совета по развитию цифровой экономики

Вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак также отметил, что на федеральном уровне обсуждается участие региональных телеканалов в цифровом вещании. При этом, господин Турчак назвал основной задачей сохранение новостного регионального контента.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее руководство новосибирского областного телеканала ОТС предложило заксобранию региона обратиться к российскому Президенту с просьбой включить ОТС в число бесплатных цифровых каналов для Новосибирской области (второй мультиплекс). Предложение прозвучало на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания 11 декабря. Тогда депутаты отказались его обсуждать, предложив руководству ОТС согласовать инициативу с областным правительством.

На сайте Минкомсвязи опубликован план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов. Согласно документу, аналоговое вещание (за исключением обязательных общедоступных телеканалов субъектов федерации) прекратится в Кемеровской области – с 15 апреля 2019 года, в остальных регионах Сибирского федерального округа, Забайкальском крае и Республике Бурятия – с 3 июня.

Фото: pixabay.com