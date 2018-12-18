Новосибирская ГК «Сибирский БарС» расширила площади сыродельного завода

«Сибирский БарС» реализует проект расширения производства сыров. Новосибирская группа компаний провела реконструкцию действующих площадей завода и завершила строительство новых, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О ходе проекта финансовый директор ООО «СибБарС» Марина Гусева рассказала в ходе Дня открытых дверей «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области». По ее данным, общая площадь помещений составила 4,1 тыс. кв. м. Производственный комплекс находится в райцентре Здвинск. Для расширения производства ГК «Сибирский БарС» не пришлось приобретать или арендовать новый земельный участок.

Объем инвестиций Марина Гусева не сообщила. Она указала, что для реализации проекта был привлечен кредит ВТБ. Увеличение площадей и оснащение их новым оборудованием позволит увеличить выпуск продукции на 30% расширить ассортимент. В 2016 году «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на руководство предприятия сообщал о том, что модернизация сыродельного завода обойдется в 165 млн руб.

По собственным данным, группа компаний является одним из ведущих российских производителей рассольных сыров. Кроме того, она выпускает сливочное масло, пивные закуски. В настоящее время «Сибирский БарС» перерабатывает примерно 30 тыс. т сырого молока и выпускает до 2,8 тыс. т продукции в год. Годовой оборот достигает 750 млн руб.

Фото: сайт ГК «Сибирский БарС»