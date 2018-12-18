Завершаются переговоры о размещении в новосибирском ПЛП еще двух проектов

На финальной стадии находятся переговоры о размещении двух проектов в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) под Новосибирском. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Предварительные итоги работы «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) в 2018 году его гендиректор Александр Зырянов подвел в ходе Дня открытых дверей АИР. По его словам, этот год можно считать самым удачным в истории агентства. В частности, резидентами ПЛП стали шесть компаний. В результате чего, их общее число в парке выросло до 18.

Александр Зырянов не стал называть двух новых потенциальных резидентов. Но отметил, что это крупные компании, одна из которых работает в сфере промышленности, вторая – пищевого производства.

Гендиректор АИР также не исключил, что в первом квартале 2019 года статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) может получить новосибирский поселок городского типа Горный. Напомним, что в конце 2017 году первая в регионе ТОСЭР была создана в поселке Линёво.

День открытых дверей АИР – новая форма деятельности агентства. Она призвана познакомить предпринимателей с формами государственной поддержки в Новосибирской области и опытом ее использования частным бизнесом.

Фото: сайт Промышленно-логистического парка