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Здание новосибирской трикотажной фабрики сменило владельца

Главная Экономика
Новосибирск
08:05 18 Декабря 2018
фабрика, продажа, банкрот
Автор: Sibnovosti.ru
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Бизнесмен Александр Белашов приобрел комплекс недвижимости новосибирской трикотажной фабрики «Сибирь». Он оказался единственным претендентом на имущество обанкроченного предприятия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как указывается в протоколе итогов торгов, комплекс недвижимости был выставлен на торги в форме публичного предложения. Не дожидаясь снижения цены, индивидуальный предприниматель предложил за лот 13,1 млн руб. В составе лота одноэтажный производственный корпус площадью 975,8 кв. м на ул. Европейской и земельный участок в 3,2 тыс. кв. м. Эта недвижимость находится в залоге у «ЮниКредитБанка».

На сайте справочника российских производителей трикотажа сообщается, что «Сибирь» являлась крупнейшим производителем трикотажной одежды в Новосибирской области, выпускавшим около 200 тыс. изделий в год. Конкурсное производство было открыто в ООО в январе 2018 года по заявлению кредитора Александра Аверченко. Арбитражный суд Новосибирской области в своем решении отмечал, что это юрлицо является «ликвидируемым должником».

«Возможно «чистое» производство: швейное, галантерейное, электроника, фармацевтика; и такое же складирование: одежда, обувь, мелкая бытовая техника и электроника, лекарства, легкие отделочные материалы. Однако ликвидность недвижимости тут откровенно низкая, что вполне объяснимо. Даже при сравнительно невысоких ценах предложения. Ценовые уровни недвижимости тут значительно ниже средних, одни из самых низких по городу, присущие окраинам с определенными ограничениями», - оценивало перспективы земельного участка в ходе конкурсного производства ООО «Профессиональная группа оценки».

Оборудование ООО Трикотажная фабрика «Сибирь» осталось непроданным. Десятки швейных, плосковязальных и прочих машин были выставлены на торги за 1,3 млн руб., но претендентов на них не нашлось.

Фото: отчет ООО «Профессиональная группа оценки»

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