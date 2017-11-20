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Семь предприятий получат субсидии из бюджета Новосибирской области

Главная Экономика
Новосибирск
15:02 20 Ноября 2017
субсидии, предприятие, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бюджет Новосибирской области окажет финансовую поддержку семи предприятиям. Это следует из протокола заседания конкурсной комиссии регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, который опубликован на сайте ведомства.

Заседание комиссии состоялось 17 ноября. В документе указывается, что она утвердила поддержку четырех предприятий в виде субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования. В их числе ООО «Сибэлектропривод», ООО «Геркулес-Сибирь», ЗАО «Вектор-Медика» и ООО «Кристаллы Сибири».

Еще три компании поучат помощь в виде субсидии на возмещение части расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Это также «Сибэлектропривод», ОАО СКБ «Сибэлектротерм» и ООО «Сибирь-мехатроника».

Общий объем господдержки составил 16,5 млн руб. Из этой суммы 9 млн руб. приходится на «Сибэлектропривод». В протоколе указывается, что это предприятие приобрело оборудование на 29,8 млн руб., а также израсходовало на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 10,5 млн руб.

Кроме того, согласно протоколу, получившее в октябре 2017 года субсидию в 2 млн руб. ООО «Электроконнект» отказалось от нее.

«В связи с пересмотром и невозможностью выполнения своих обязательств по договору о предоставлении субсидии по достижению установленного показателя результативности использования субсидии», - разъясняется в документе.

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