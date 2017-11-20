«Сибирская нива» определилась с местом строительства сырзавода в Новосибирской области

«Сибирская нива» построит завод по переработке молока и производству сыра в Маслянинском районе Новосибирской области – на территории, расположенной между Маслянино и деревней Пеньково. Об этом Sibnovosti.ru сообщили в компании.

Выбранная площадка расположена в 15 км от районного центра Маслянино, у поворота на село Пайвино.

«Вбили там колышек и повесили баннер», - сообщила помощник исполнительного директора «Сибиркой нивы» Ольга Ломаева, добавив, что строительные работы еще не начаты.

Как сообщил сайт правительства Новосибирской области по итогам визита в Маслянинский район врио губернатора Андрея Травникова, срок начала строительства завода – первый квартал 2018 года, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019-го. Проектная мощность предприятия – переработка 600 т молока в сутки. Твердые и полутвердые сыры предполагается реализовывать как в России, так и за рубежом.

Ранее исполнительный директор «Сибирской нивы» Сергей Ляхов говорил, что для строительства завода компания скорее всего, выберет село Пеньково, поскольку там есть централизованное газоснабжение и там же располагается крупный животноводческий комплекс «Сибирской нивы». Кроме того, компания рассматривала возможность размещения нового производства в Маслянино, но для этого потребовалось бы строительство дополнительный энергомощностей.

ООО «Сибирская нива» входит в холдинг «ЭкоНиваАгро». О предстоящем строительстве сырзавода в Новосибирской области с инвестициями в 6,5 млрд руб. компания объявила в мае этого года.

Фото: сайт правительства Новосибирской области