В Новосибирской области объявлено о новой перезагрузке «мусорной концессии»

Сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову были представлены результаты деятельности рабочей группы по изучению экономических, экологических и правовых последствий заключения концессии с ООО «Экология-Новосибирск». Это соглашение от 22 июля 2016 года предусматривало строительство в пригороде Новосибирска двух мусоросортировочных комплексов и двух полигонов твердых бытовых отходов.

Напомним, 28 августа 2017 года Владимир Городецкий, тогда занимавший пост губернатора Новосибирской области, объявил о «перезагрузке» процесса реализации «мусорной концессии». После массовых протестов общественности правительству региона было поручено «в срочном порядке» организовать широкое общественное обсуждение проблемы обращения с отходами.

Сегодня (при условии, что никто из участников обсуждения не подвергнет сомнению необходимость расторжения действующего соглашения) планировалось, что участники заседания услышат выработанные рабочей группой условия для нового соглашения. Иного выхода, подчеркнул Андрей Травников, не оставляет действующее законодательство. Хотя, заметил врио главы области, в России пока практически нет примеров успешных проектов по утилизации бытовых отходов в масштабе региона.

По словам вице-губернатора Сергея Семки, который возглавлял рабочую группу, альтернативных вариантов, кроме подписанного соглашения с ООО «Экология-Новосибирск», эксперты не увидели. Сортировка с последующим захоронением, по их мнению, – идеальный вариант для Новосибирской области, поскольку строительство завода по утилизации мусора приведет к увеличению затрат на порядок. По данным главы регионального минэкономразвития Ольги Молчановой, захоронение отходов обходится в 3 тыс. руб. за тонну, а сжигание мусора по специальной технологии удорожает процесс до 16,8 тыс. руб.

«Я считаю, что на сегодняшний день еще не создана технология, которая позволяла бы без риска для жизни и здоровья граждан термически утилизировать отходы», - поддержал своих подчиненных господин Травников.

«Вас вводят в заблуждение!» – не выдержал заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко. Он представляет в рабочей группе критиков концессионного соглашения.

«Неважно, поддерживаете ли вы, или нет, но уже четыре года в Коченево успешно работает мусоросжигающий завод мощностью 50 тыс. т. Так что заявлять о том, что нет предложений и технологий, – неправильно и нечестно», - обратился он к Андрею Травникову.

По словам господина Агеенко, «правительственная» часть рабочей группы отказалась рассматривать технологию, разработанную учеными СО РАН и внедренную в Коченево, в качестве альтернативы.

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус обратила внимание на то, что из итогового документа о деятельности рабочей группы, который озвучил Сергей Семка, пропал пункт о необходимости открытого общественного обсуждения вопросов обращения с отходами. По ее мнению, нужно персонально определить тех членов регионального правительства, кто способствовал заключению соглашения с ООО «Экология-Новосибирск», и впредь к этой тематике их не допускать.

«Я хочу начать все с чистого листа!», - пожалуй, впервые с момента своего назначения Андрей Травников повысил голос на публичном мероприятии, - Степень готовности к новому соглашению низкая, год потрачен не очень эффективно».

В итоге господин Травников дал поручение всем заинтересованным сторонам до конца следующей недели подать предложения по новому составу рабочей группы, которая в течение первого квартала 2018 года должна выработать новые условия концессионного соглашения. Работа будет проходить на фоне переговоров с «Экологией-Новосибирск» о расторжении действующей концессии, что в перспективе может грозить для областного бюджета штрафными санкциями до 300 млн руб. При этом участники дискуссии признают: пока другого возможного концессионера нет.