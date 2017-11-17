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Работникам двух хозяйств в Новосибирской области задолжали 5,3 млн рублей

Главная Экономика
Новосибирск
12:30 17 Ноября 2017
сельское хозяйство, зарплата, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Задолженность по зарплате перед работниками хозяйств «Агросезон» и «Начало» в Новосибирской области достигла 5,3 млн руб. Проблема обсуждалась на совещании у министра сельского хозяйства региона Василия Пронькина, говорится в сообщении на сайте министерства.   

По данным министерства, ООО «Агросезон» и ООО «Начало» являются ответственными хранителями имущества «Новопетровского» в рамках банкротства этого хозяйства.

ЗАО «Новопетровское», входившее в группу САХО, было признано банкротом в 2013 году. В решении арбитражного суда Новосибирской области тогда указывалось, что требования кредиторов к предприятию составляют 724 млн руб. Предприятие занималось разведением крупнорогатого скота и выращиванием зерна в Чулымском и Ордынском районах.

«По итогам совещания Василий Пронькин настоятельно рекомендовал конкурсному управляющему ЗАО «Новопетровское», представителям ООО «Агросезон» и ООО «Начало» изыскать возможности в недельный срок погасить просроченную задолженность по заработной плате перед работниками», - говорится в сообщении минсельхоза.

По данным Новосибирскстата, на 1 ноября объем задолженности по зарплате в Новосибирской области составлял 78,1 млн руб., причем 70% этой суммы приходилось на ООО МСУ-78 и ОАО ЛДСК.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Новосибирской области

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