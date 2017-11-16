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В Новосибирске запланирована реконструкция северного выезда

Главная Экономика
Новосибирск
15:37 16 Ноября 2017
дороги, ремонт, выезд
Автор: Sibnovosti.ru
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Реконструкция северного выезда из Новосибирска будет завершена в 2019 году. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В 2018 году планируется завершить реконструкцию участка автодороги Новосибирск – пос. Садовый на выезде из города в сторону Северного объезда. Дорога будет расширена до двух полос в каждую сторону с разделительным ограждением.

После этого начнется реконструкция ул. Кедровой (продолжение Мочищенского шоссе). Самой сложной проблемой станет реконструкция железнодорожного переезда в районе ул. Кубовая.

«Сейчас проводится работа городом Новосибирском. Вчера мы проводили совещание вместе с РЖД. Задача разработать проектно-сметную документацию, чтобы отреконструировать участок от «мельницы» (пересечение 1-го Мочищенского шоссе и ул. Кедровая – Sibnovosti.ru) до реконструкции, которую проводит Территориальное управление автомобильных дорог. И в 2019 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнить этот участок. И у нас от Красного проспекта до Северного обхода будет скоростная дорога, позволяющая двигаться без заторов», - сообщил Анатолий Костылевский.

Реконструкция Мочищенского шоссе проводилась в 2014-2016 годах в два этапа. Дорога была расширена до четырех4 полос. Общая стоимость работ превысила 300 млн руб.

Фото: 2ГИС

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