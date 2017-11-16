Концессионное соглашение о строительстве моста в Новосибирске подпишут и отложат

Точные параметры концессионного соглашения правительства Новосибирской области с ООО «Сибирская концессионная компания» о строительстве четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске до сих пор не определены. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

«Мы находимся на стадии обсуждения концессионного соглашения вместе с концессионером. То есть, отличие конкурса от концессии в том, что в конкурсе есть четкий контракт, приложена конкурсная документация, по результатам конкурса туда вставляются цифры, подписываются и исполняются. А по концессии идет процесс переговоров и обсуждения положений концессионного соглашения», - объяснил сегодня на встрече с журналистами министр Костылевский.

Изначально предполагалось, что соглашение будет подписано в начале ноября 2017 года. В начале ноября Анатолий Костылевский назвал другую дату – 6 декабря. Вчера на совещании в правительстве региона врио губернатора Андрей Травников сказал, что «окончательное решение о судьбе… четвертого моста через Обь в Новосибирске может быть принято при общественной поддержке».

Проект одобрен комиссией правительства РФ, но денег из федерального бюджета на него пока нет.

«На сегодняшний момент нет подтверждения финансирования федеральных денег капитального гранта. Поэтому, если концессионное соглашение будет подписано, то оно пока просто ляжет и будет лежать на полке до момента решения о выделении капитального гранта», - признал Анатолий Костылевский.

Первоначально предполагалось, что работы по строительству моста через Обь в Новосибирске начнутся в первом квартале 2018 года. По последней информации властей региона, сроки могут сдвинуться, как минимум, на вторую половину следующего года.