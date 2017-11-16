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Новосибирские экспортеры получат финансовую поддержку со стороны региона

Главная Экономика
Новосибирск
14:27 16 Ноября 2017
экспорт, совет, заявление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Правительство Новосибирской области окажет финансовую поддержку экспортерам. Об этом было заявлено сегодня на первом заседании совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области при губернаторе региона.

По словам заместителя председателя регионального правительства Владимира Знаткова, сегодня на первый план выходит не импортозамещение, а ориентация на экспорт.

«Правительство региона планирует оказание финансовой поддержки экспортерам в размере не менее 100 млн рублей ежегодно. На 2018 год мы при проектировке бюджета эту сумму закладываем», - цитирует господина Знаткова сайт правительства Новосибирской области.

По словам главы регионального минэкономразвития Ольги Молчановой, Новосибирская область приступила к реализации утвержденного по инициативе президента РФ Владимира Путина приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

«Среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область занимает пятое место по экспорту и первое место по импорту. За январь-сентябрь 2017 года экспортные операции осуществлялись с партнерами из 108 стран мира», – сообщила Ольга Молчанова.

Экспорт Новосибирской области за девять месяцев 2017 года составил $1,36 млрд (за девять месяцев 2016-го – $1,17 млрд). Важнейшими покупателями продукции новосибирских предприятий в 2017 году являются: Китай (22,6%), Казахстан (19%) и Германия (12,5%).

Врио главы Новосибирской области Андрей Травников пописал постановление о создании совета по развитию экспортной деятельности в конце октября 2017 года. Сегодня заседание совета прошло в рамках Сибирского экономического форума.

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