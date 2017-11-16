«МРСК Сибири» готова приобрести электросетевое хозяйство муниципалитетов Бурятии

«МРСК Сибири» приобретет объекты электросетевого хозяйства в трех муниципалитетах Республики Бурятия. Предварительно три сделки одобрил совет директоров ПАО «МРСК Сибири», состоявшийся 14 ноября.

Согласно документу, сетевая компания готова приобрести электросетевое хозяйство в городе Бабушкин Кабанского района, а также в Кижингинском и Прибайкальском районах. В настоящее время эти активы находятся в муниципальной собственности.

Предполагается, что сделки будут заключены по итогам муниципальных торгов, но в том случае, если цена активов в ходе торгов не вырастет выше определенного уровня. Суммарный лимит трех сделок установлен в размере 72,5 млн руб.