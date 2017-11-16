В Новосибирске выставлен на торги участок для строительства спортивного объекта

Мэрия Новосибирска объявила о проведении 21 декабря 2017 года аукционов на право аренды ряда земельных участков. Самый крупный из них расположен в Калининском районе.

Извещение о проведении аукционов опубликовано на официальном сайте муниципалитета. Площадь участка на ул. Учительская, 61а составляет 1,1 га. Он предоставляется в аренду на 32 месяца, стартовая цена лота (ежегодная арендная плата) установлена в размере 3,9 млн руб.

«Разрешенное использование… – объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным; спортивно-зрелищные сооружения с трибунами более 500 зрителей; объекты для размещения конноспортивных клубов», - говорится в аукционной документации.

На ул. Учительская, 61 расположен спортивный комплекс «Север».