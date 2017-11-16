Проект строительства моста в Новосибирске могут вынести на суд экспертов и общественности

Решение о строительстве четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске не является окончательным. Это следует из сообщения пресс-службы правительства региона по итогам совещания, состоявшегося вчера под руководством врио губернатора Андрея Травникова.

В сообщении указывается, что совещание было посвящено вопросам перспективного развития транспортной системы новосибирской агломерации и Новосибирска с учетом реализации крупных инвестиционных проектов. В ходе него эксперты представили главе региона проект комплексной транспортной схемы агломерации и прогноз ее пространственного развития.

«Окончательное решение о судьбе двух крупных инвестиционных проектов – многофункциональной ледовой арены и четвертого моста через Обь в Новосибирске – может быть принято при общественной поддержке. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Губернатора Андрей Травников. Глава региона подчеркнул, что готов привлечь к обсуждению как технических, так и общественно-политических нюансов данных проектов необходимых экспертов, в том числе федерального уровня. Но главное, что необходимо для решения этих вопросов, это поддержка общественности и тех, кто ее представляет – городского Совета депутатов и мэрии Новосибирска», - сообщила пресс-служба правительства о ходе заседания.

Между тем, еще 1 ноября министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский утверждал, что власти региона намерены в точности исполнить условия концессионного соглашения о строительстве моста. Напомним, что концессионером выступает победившая в конкурсе «Сибирская концессионная компания», 75% которой принадлежит ООО «Производственная фирма ВИС» (Ленинградская область).