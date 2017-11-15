Новосибирский «Горводоканал» требует с АО «Вимм-Билль-Данн» почти 7 млн рублей

МУП «Горводоканал» подало в арбитражный суд Новосибирской области иск о взыскании с АО «Вимм-Билль-Данн» 6,8 млн руб. В ответе на запрос Sibnovosti.ru руководство муниципального предприятия Новосибирска сообщило, что требование связано с компенсацией негативного воздействия на централизованную систему водоотведения.

«31.07.2017 г. в адрес АО «Вимм-Билль-Данн» была направлена претензия №13-15886 на сумму задолженности по оплате негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения за период с 01.04.2017 по 31.05.2017 г. в размере 6 801 624,06 руб.», - говорится в письме, подписанном заместителем директора по экономике «Горводоканала» Дмитрием Сидоренко.

Иск о взыскании задолженности был направлен в октябре. Предварительное заседание по этому делу назначено на 4 декабря.

«Мы получили требование от «Горводоканала» о взыскании с компании указанной суммы. В настоящее время мы изучаем подробности полученного требования, а также оцениваем обоснованность требования и целесообразность его обжалования в суде», - сообщила Sibnovosti.ru менеджер по коммуникациям «PepsiCo Россия» Светлана Хабарова.

В Новосибирске работает филиал АО «Вимм-Билль-Данн» - компания «Сибирское молоко», которая считается крупнейшим переработчиком сырого молока в регионе. С 2011 года «Вимм-Билль-Данн» входит в группу компаний PepsiCo.