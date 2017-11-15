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Новосибирский минсельхоз планирует продвигать консалтинговые услуги на селе

Главная Экономика
Новосибирск
16:34 15 Ноября 2017
сельское хозяйство, министр, создание
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство сельского хозяйства Новосибирской области ведет переговоры с Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий РАН о создании на его базе консалтинговых компаний. Предполагается, что эти компании будут оказывать услуги в аграрном секторе.

«Мы ставим задачу сегодня проработать ситуацию по созданию консалтинговых компаний. Другого пути у нас нет. Потому что у нас 108 агрономов с высшим образованием. И нужно понимать, что не каждый из них отвечает тем требованиям, которые предъявляет сегодняшний день. Не каждый из них способен работать в тех цифровых технологиях, о которых мы говорим. Когда не хватает кадров, нужно просто заключать соглашения с теми людьми, которые умеют качественно это делать и несут персональную ответственность в виде договорных отношений», - рассказал сегодня журналистам глава минсельхоза Василий Пронькин.

В качестве примера подобных отношений министр привел опыт АО «Гигант» в Татарском районе, которое в 2014 году заключило договор с Северо-Кулундинской опытной станцией. Специалисты расписали технологические карты на все посевные площади, запретив без их согласия изменять технологию, взяли обязательства обеспечить определенную урожайность. В итоге этот договор был пролонгирован бессрочно.

Господин Пронькин затруднился пояснить, будет ли создание консалтинговых центров проходить в рамках отдельной целевой областной программы, либо аграрии будут заключать соглашения с экспертами самостоятельно, при информационной поддержке профильного министерства.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Новосибирской области

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