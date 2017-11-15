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Власти Новосибирска будут оптимизировать структуру управления городом

Главная Экономика
Новосибирск
14:07 15 Ноября 2017
мэр, бюджет, оптимизация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ситуация с бюджетом Новосибирска заставляет власти города искать дополнительные доходы и оптимизировать расходы. Об этом заявил сегодня мэр Анатолий Локоть, представляя горсовету проекты бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Доходы в проекте бюджета на 2018 год указаны в размере 37,5 млрд руб., расходы – 38,9 млрд руб. Дефицит составит 1,35 млрд руб.

«Основная особенность последних лет заключается в том, что все наши задачи мы решаем в ситуации острейшего дефицита бюджета… Нами был предпринят ряд мер, касающихся уточнения собственных доходов и оптимизации расходов, когда согласованная потребность главных распорядителей бюджетных средств была сокращена более чем на 500 млн руб. Но даже эти меры не позволили сбалансировать бюджет без дефицита», - отметил глава города.

По словам мэра, профильным подразделениям мэрии дано поручение усилить взаимодействие с налоговыми органами для повышения собираемости налоговых платежей. Задолженность по аренде земли в Новосибирске достигла 3,7 млрд руб., говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

«Занимаясь оптимизацией расходов, надо начинать в первую очередь с себя. Правильным будет приступить к возобновлению работы комиссии по административной реформе», - отметил также Анатолий Локоть.

Первые вице-мэры Борис Буреев и Геннадий Захаров должны подготовить предложения по оптимизации структуры управления муниципалитетом.

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