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«Мираторг» начал строить распредцентр под Новосибирском без разрешения

Главная Экономика
Новосибирск
13:23 15 Ноября 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» начал возводить распределительный центр на территории Толмачевского сельсовета, не имея разрешения на строительство. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

«Они купили эту землю, ни с кем не согласовывая, на своей земле начали строительство. А потом обратились о том, что им надо узаконить», - рассказал господин Пронькин.

Сейчас, по словам министра, компания пытается через суд добиться права завершить строительство. Пока на объекте сделан только фундамент и поставлена часть несущих опор.

«Но то, что они построят, у меня даже сомнений нет», - отметил Василий Пронькин.

По данным «Мираторга», новый дистрибуторский центр станет самым восточным в логистической сети компании. В реализацию проекта компания готова инвестировать 350 млн руб. Проект предусматривает, что площадь склада с холодильными камерами для охлажденной и замороженной продукции площадью составит более свыше 6,7 тыс. кв. м. Емкость распредцентра – более 6 тыс. паллетомест. Ввод центра в эксплуатацию позволит на четверть увеличить поставки мяса в Новосибирскую область – до 35 тыс. т в год.

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