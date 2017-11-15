Суммарный дефицит бюджетов регионов СФО запланирован в размере 37,5 млрд рублей

В регионах Сибирского федерального округа (СФО) на разной стадии находится процесс принятия бюджета на 2018 год. Девять из 12 субъектов федерации запланировали дефицит.

Доходы всех регионов СФО составят в сумме 936,9 млрд руб. По традиции, самые большие запланированы у Красноярского края – 217,5 млрд руб. Это почти четверть всех доходов в округе. Больше, чем у Алтайского края, Омской и Томской областей вместе взятых. В первой тройке также Иркутская и Новосибирская области.

Сумма прогнозируемых региональными властями расходов – 974,4 млрд руб. Таблица запланированных расходов регионов почти полностью совпадает с таблицей доходов. Только, если в доходной части Забайкальский край занимает в СФО восьмое место, опережая на строчку Республику Бурятия, то по расходам уже Бурятия является восьмой, а Забайкалье – девятым.

Только Республика Алтай запланировала профицитный бюджет-2018. Правда, превышение доходов над расходами у нее чисто символическое – 28 млн руб. Еще два региона – Омская и Томская области – запланировали бездефицитный бюджет. Суммарный дефицит всех остальных сибирских субъектов федерации составляет 37,5 млрд руб. Самый крупный – у Красноярского края (13,5 млрд руб. или более 35% общего объема). Примерно столько же у Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Республики Тува вместе взятых.