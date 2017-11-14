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НЗХК возглавил новый гендиректор

Главная Экономика
Новосибирск
18:48 14 Ноября 2017
назначение, директор, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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На «Новосибирском заводе химконцентратов» (НЗХК) сменился гендиректор. На этот пост назначен Алексей Жиганин.

Кадровое решение принял сегодня совет директоров НЗХК. Об этом говорится в материалах компании.

«Досрочно прекратить 14.11.2017 г. полномочия генерального директора ПАО «НЗХК» Зарубина Михаила Григорьевича в связи с переводом на работу к другому работодателю - АО «ТВЭЛ», - указывается в сообщении об итогах заседания совета директоров.

Михаил Зарубин, работавший на НЗХК с 1985 года, возглавил это предприятие, входящее в структуру «Росатома» ТВЭЛ, в 2016 году. Тогда он сменил Юрия Гернера, также досрочно покинувшего пост. С Михаилом Зарубиным на НЗХК был подписан пятилетний контракт.

Алексей Жиганин ране работал техническим директором подмосковного «Машиностроительного завода», который также входит в структуру «Росатома».

Фото: сайт НЗХК

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