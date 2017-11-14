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Для Новосибирской области подготовят новую стратегию

Главная Экономика
Новосибирск
14:16 14 Ноября 2017
стратегия, губернатор, регион
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников считает необходимым разработать новую стратегию развития региона. Информацию об этом распространила пресс-служба новосибирского правительства в сообщении о ходе визита господина Травникова в Москву.  

«Уже в течение следующего года, заявил Андрей Травников, необходимо разработать новую стратегию социально-экономического развития Новосибирской области на ближайшие 12 лет», - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Такое заявление врио губернатора сделал на встрече с председателем совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным. Саму встречу Андрей Травников объяснил желанием «услышать мнение выдающихся экспертов в области стратегического планирования в Российской Федерации и учесть их наработки в будущей деятельности по формированию стратегии развития региона».

Андрей Травников, назначенный врио губернатора 6 октября 2017 года, ранее не говорил о необходимости новой стратегии для Новосибирской области. В настоящее время в регионе действует Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2025 года. Она была разработана и принята еще в 2007 году, когда регионом руководил Виктор Толоконский. При губернаторе Владимире Городецком в 2016 году была принята программа реиндустриализации экономики Новосибирской области на период до 2025 года. Кроме того, шла подготовка Стратегии инновационного развития Новосибирской области на период до 2030 года. В августе 2017-го сообщалось, что этот документ должен быть вынесен на рассмотрение правительства региона до конца года.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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