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Новосибирская недвижимость «Сибнефтегеофизики» продана на торгах

Главная Экономика
Новосибирск
13:24 14 Ноября 2017
банкротство , торги, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Комплекс недвижимости компании «Сибнефтегеофизика» в Новосибирске продан за 87,5 млн руб. Торги прошли в ходе процедуры банкротства компани.

По данным «Коммерсантъ-Сибирь», покупателем стало ООО «Бетонинвест». В лот входили производственно-лабораторный корпус площадью 3,6 тыс. кв. м и земельный участок в 2,5 тыс. кв. м. Они расположены на ул. Ломоносова не далеко от центра Новосибирска.

В ЕГРЮЛ указывается, что «Бетонинвест» занимается куплей-продажей недвижимости. Единственный учредитель ООО – директор Денис Журавлев.

Как сообщали Sibnovosti.ru, процедура конкурсного производства была введена в ПАО «Сибнефтегеофизика» в марте 2017 года. Задолженность компании составляет около 1,5 млрд руб. Крупнейшими кредиторами «Сибнефтегеофизики» являются ВТБ и Сбербанк РФ.

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