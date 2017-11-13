Сибирским крестьянам помогут вывезти зерно за границу

Федеральное правительство подготовило ряд мер поддержки производителей зерна. Ситуацию в отрасли обсудили сегодня в Новосибирске на выездном заседании оперативного штаба Минсельхоза РФ.

В России в этом году собран рекордный урожай зерновых – более 130 млн т. Такие показатели вызвали у сельхозпроизводителей опасения в том, что рынки будут затоварены, а закупочные цены окажутся очень низкими. Негативный настрой усугубился нехваткой вагонов для перевозки зерна. В сентябре и октябре в ряде регионов заявки на их поставку были выполнены лишь наполовину.

Сегодня в ходе совещания первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов дал поручение в кратчайшие сроки решить проблему перевозки. Вплоть до предоставления приоритета для регионов Сибири по поставкам вагонов. В первую очередь, речь идет об обеспечении экспорт. За рубеж регионы СФО отправят около 1 млн т зерна при общем объеме экспорта из РФ 45 млн т. Также сельхозпроизводители могут рассчитывать на компенсацию транспортных расходов. Субсидия составит 800 руб. за тонну груза.

Закупочные цены по прогнозам позволят предприятиям обойтись без убытков.

«Сейчас операторы региона и федеральные операторы заявили или в сжатые сроки заявят о ценах и объемах своих закупок. Мы полагаем, что цены, которые будут заявлены, позволят аграриям Сибирского федерального округа продать свою продукцию без финансовых потерь. Более того, с минимальным уровнем маржинальности или рентабельности, которую они должны получить», - заявил Джамбулат Хатуов.

Перемещение больших объемов зерна осложняется нехваткой современных элеваторов. В региональном минсельхозе прогнозируют, что процесс вывоза зерна растянется на несколько месяцев.

«Ситуация несколько осложняется тем, что есть загруженность элеваторов. Не с каждого линейного элеватора, а у нас их 20, есть возможность дополнительно вести отгрузку. Но те решения, которые сегодня приняты, я уверен, будут выполнены и разгрузят ситуацию», - сказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

Проверить эффективность принятых мер в федеральном Минсельхозе планируют через месяц. В середине декабря в Новосибирске состоится еще одно выездное совещание по ситуации на зерновом рынке.