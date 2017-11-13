Арбитраж вывел из банковского залога активы новосибирской «Сибнефтегеофизики»

Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительными ряд взаимосвязанных сделок по передаче в залог ПАО «Банк ВТБ» активов новосибирского ПАО «Сибнефтегеофизика». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Соответствующее заявление к ВТБ в ноябре подавало управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Новосибирской области. В резолютивной части определения суда речь идет о залоге прав требований, оборудования, ипотеке зданий, помещений и земельного участка на общую сумму 428,88 млн руб.

Кроме того, новосибирский арбитраж отказал ООО «АЕ-Строй» о вступлении в дело в качестве третьего лица по иску УФНС. В этом решении указывается, что в настоящее время ООО «АЕ-Строй» ведет переговоры с ВТБ о переуступке ему долга «Сибнефтегеофизики» перед этим банком по ряду кредитных соглашений.

ВТБ и ФНС входят в число крупнейших кредиторов «Сибнефтегеофизики». Требования банка составляют 459,55 млн руб., требования налоговиков – 202,22 млн руб.