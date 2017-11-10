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Имущество новосибирского хозяйства Россельхозакадемии распродается на торгах

Главная Экономика
Новосибирск
15:52 10 Ноября 2017
сельское хозяйство, торги, банкрот
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания «Агросиб» приобрела часть имущества обанкроченного ФГУП «Кремлевское» Россельхозакадемии, которое расположено в Коченевском районе Новосибирской области. Сообщение о заключении сделок купли-продажи опубликовано на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно сообщению, «Агросиб» приобрел несколько лотов, включая здание центральной конторы «Кремлевского», зерносклад №1 площадью 2,4 тыс. кв. м и др. В общей сложности они обошлись покупателю в 1,4 млн руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ФГУП «Кремлевское» было создано в качестве опытно-производственного хозяйства Россельхозакадемии. В сентябре 2014 года предприятие было признано банкротом по иску ООО «Молоко Сибири». Ранее в ходе распродажи имущества поголовье крупного рогатого скота «Кремлевского» приобрели другие сельхозпредприятия Коченевского района – «Красная Славянка» и «Барлакское».

ООО «Агросиб», по данным ЕГРЮЛ, также зарегистрировано в этом районе. Его единственным учредителем указана Ксения Гулькина.

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