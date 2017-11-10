«Холидей» распродает супермаркеты и гипермаркеты

Новосибирская группа компаний «Холидей» выставила на продажу все принадлежащие ей супермаркеты и гипермаркеты. Общая площадь более чем 150 магазинов, расположенных в семи регионах, составляет около 300 тыс. кв. м.

Как сообщил изданию «Коммерсантъ – Сибирь» владелец компании Николай Скороходов, «Холидей» продает каждый магазин по отдельности. Всего в составе группы насчитывается около 500 магазинов.

Господин Скороходов также сообщил, что, если выставленные на продажу объекты будут реализованы, с 2018 года «Холидей» сосредоточится на развитии дискаунтеров. С 2009 года группа развивает сеть «Холди Дискаунтер».

Как сообщали Sibnovosti.ru, 8 ноября санкт-петербургский ритейлер «Лента» объявил о покупке у «Холидея» 22 супермаркетов. Эти магазины закроются на реконструкцию и ребрендинг, которые предполагается завершить к апрелю 2018 года.