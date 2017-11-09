Поток китайских туристов в Новосибирскую область за два года вырос почти в пять раз

За девять месяцев 2017 года в Новосибирской области побывало 23,4 тыс. туристов из Китая. Об этом сообщило министерство экономического развития Новосибирской области.

Для сравнения, за весь 2015 год в регион приехало 5,5 тыс. китайских туристов, в 2016-м – 19,8 тыс. Более популярны у жителей КНР только две российские столицы и граничащие с Китаем дальневосточные регионы – Приморский край и Амурская область.

В правительстве Новосибирской области отмечают, что для туристов из КНР большое значение имеет идеологическая составляющая маршрутов. В 2016 году Новосибирская область была включена во всероссийский проект «Красный маршрут», который объединяет объекты культурного и исторического наследия, связанные с эпохой СССР. В Новосибирске среди них Дом Ленина, «Красные казармы», железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный», Краеведческий музей, Музей СССР и др.