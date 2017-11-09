Акционеры готовятся ликвидировать АО «Западно-Сибирское речное пароходство»

Новосибирское АО «Западно-Сибирское речное пароходство» (ЗСРП) будет ликвидировано. Соответствующее решение акционеры компании намерены принять на внеочередном собрании 15 декабря 2017 года, говорится в материалах пароходства.

«Ликвидация Акционерного общества «Западно-Сибирское речное пароходство» должна быть завершена в срок, не превышающий один год», - говорится в проекте решения собрания.

Причина ликвидации АО в документах не указана. В отчете ЗСРП за 2016 год компания оценивала тенденции развития речного транспорта как «оптимистичные». По итогам первого полугодия 2017 года АО получило убыток в размере 40,16 млн руб.

По данным об аффилированных лицах на 30 сентября 2017 года, основными владельцами АО ЗСРП являются томские ООО «Моряковский речной затон», ООО «Инвестиционная строительная компания» и ООО «Международный центр технологии и торговли».

Фото: группа ЗСРП «ВКонтакте»