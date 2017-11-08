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Республика Алтай рассчитывает на профицитный бюджет в 2018 году

Главная Экономика
Новосибирск
13:42 8 Ноября 2017
бюджет, законодательное собрание, республика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Госсобрание – эл курултай Республики Алтай сегодня утвердил в первом чтении бюджет региона на 2018 год. Предполагается, что в будущем году доходы республиканского бюджета превысят расходы.

О принятии проект в первом чтении закона «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» сообщил сайт госсобрания. Предполагается, что объем доходов республиканского бюджета в будущем году составит 15,562 млрд руб., расходы 15,534 млрд руб. Таким образом, будет достигнут профицит в 28 млн руб. Но собственные доходы субъекта федерации составят только 3,238 млрд руб.

Отмечается также, что верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2019 года установлен в сумме 1,51 млрд руб.

Бюджет Республики Алтай, население которой составляет всего 217 тыс. человек, меньше, чем у все остальных регионов Сибирского федерального округа.  

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