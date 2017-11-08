Новосибирские аграрии увеличили экспорт зерна и сократили его поставки по России

За минувшую неделю в Новосибирской области было отгружено 138 вагонов (9,5 тыс. т) зерна. С начала уборки урожая вывезено 42 тыс. т, что на 4 тыс. т меньше, чем к аналогичной дате прошлого года, говорится в сообщении правительства региона.

По данным министерства сельского хозяйства области, по сравнению с прошлым годом изменилась структура вывоза. За рубеж на этот раз отправлено 16 тыс. т. За тот же период прошлого года поставки на экспорт составляли только 1,2 тыс. т. Но отгрузка зерна по Российской Федерации сократилась с 44 тыс. до 25 тыс. т.

В региональном правительстве отмечают, что главной проблемой сейчас является нехватка вагонов. В октябре транспортники выполнили заявки сельхозпроизводителей только на 50%.

В Новосибирской области к 6 ноября 2017 года зерновые культуры обмолочены с площади 1,598 млн га (99,8% посевной площади). Намолочено 3,039 млн т зерна при урожайности 19 ц/га. На хлебоприемных предприятиях и на элеваторах области хранится 888,5 тыс. т зерна (58,3% от общей элеваторной мощности), в том числе 423,07 тыс. т зерна государственного интервенционного фонда.