7 ноября
Новосибирск
погода -1 °C
курсы валют
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Итоги обсуждения «мусорной концессии» подведут 17 ноября

Главная Экономика
Новосибирск
17:21 7 Ноября 2017
губернатор, мусор, обсуждеие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Итоги деятельности рабочей группы по «мусорной концессии» станут основой для проведения в Новосибирской области нового конкурса по определению инвестора. Открытое подведение итогов общественных дискуссий запланировано на 17 ноября, сообщил сегодня врио губернатора Андрей Травников.

«Для меня важно понять – а сформулированы ли и обоснованы ли новые условия по этому проекту? То есть, на что было потрачено время в течение этого года. Просто на какой-то конфликт и возражения, или все-таки часть времени была потрачена на конструктивную работу, на формулирование новых условий», - отметил Андрей Травников на встрече с журналистами.

При этом он пообещал, что конструктивные предложения будут учтены при подготовке нового конкурса по определению компании, которая займется утилизацией бытовых отходов.

30 октября врио губернатора распорядился направить ООО «Экология-Новосибирск» официальное уведомление о выходе региона из концессионного соглашения. Документ предполагал строительство двух мусоросортировочных комплекса и полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «Ирвен» не исключает подачи иска к «Новосибирскавтодору»

«Ирвен» не исключает подачи иска к «Новосибирскавтодору»

7 Ноября 2017 г.
Дорожники обвинили санкт-петербургскую компанию в неисполнении обязательств
Новости Новосибирска: Новосибирское правительство изучит альтернативные площадки для хоккейного стадиона

Новосибирское правительство изучит альтернативные площадки для хоккейного стадиона

7 Ноября 2017 г.
Окончательного решения о месте реализации проекта пока нет
Новости Новосибирска: Новосибирская область рассчитывает на компенсацию за перераспределение акцизов на топливо

Новосибирская область рассчитывает на компенсацию за перераспределение акцизов на топливо

7 Ноября 2017 г.
Врио губернатора Андрей Травников ожидает решения федеральных властей о межбюджетных отношениях
Новости Новосибирска: «ВейкПарк» снова без борьбы получил участок застроенной территории

«ВейкПарк» снова без борьбы получил участок застроенной территории

3 Ноября 2017 г.
Площадь участка составляет 23 тыс. кв. метров
Новости Новосибирска: Новосибирский бизнес-центр «Кронос» подешевел на 320 млн рублей

Новосибирский бизнес-центр «Кронос» подешевел на 320 млн рублей

3 Ноября 2017 г.
Здание во второй раз выставлено на торги
Новости Новосибирска: Новосибирские таможенники не пустили 7 тыс. тонн продуктов из Казахстана

Новосибирские таможенники не пустили 7 тыс. тонн продуктов из Казахстана

3 Ноября 2017 г.
В СТУ подвели итоги работы мобильных групп
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирская «Умка» продолжит прежнюю работу под новым руководством

Новосибирская «Умка» продолжит прежнюю работу под новым руководством

2 Ноября 2017 г.
В мэрии прошло совещание о ситуации в инновационной школе
Новости Новосибирска: Строительство хоккейного стадиона в Новосибирске остается в планах областных властей

Строительство хоккейного стадиона в Новосибирске остается в планах областных властей

3 Ноября 2017 г.
Врио губернатора и президент ФХР поддержали проект
Новости Новосибирска: Экс-губернатор Виктор Толоконский назначен советником в новосибирском вузе

Экс-губернатор Виктор Толоконский назначен советником в новосибирском вузе

7 Ноября 2017 г.
В СИУ РАНХиГС он будет работать по совместительству
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.