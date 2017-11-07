Итоги обсуждения «мусорной концессии» подведут 17 ноября

Итоги деятельности рабочей группы по «мусорной концессии» станут основой для проведения в Новосибирской области нового конкурса по определению инвестора. Открытое подведение итогов общественных дискуссий запланировано на 17 ноября, сообщил сегодня врио губернатора Андрей Травников.

«Для меня важно понять – а сформулированы ли и обоснованы ли новые условия по этому проекту? То есть, на что было потрачено время в течение этого года. Просто на какой-то конфликт и возражения, или все-таки часть времени была потрачена на конструктивную работу, на формулирование новых условий», - отметил Андрей Травников на встрече с журналистами.

При этом он пообещал, что конструктивные предложения будут учтены при подготовке нового конкурса по определению компании, которая займется утилизацией бытовых отходов.

30 октября врио губернатора распорядился направить ООО «Экология-Новосибирск» официальное уведомление о выходе региона из концессионного соглашения. Документ предполагал строительство двух мусоросортировочных комплекса и полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов.