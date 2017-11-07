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«Ирвен» не исключает подачи иска к «Новосибирскавтодору»

Главная Экономика
Новосибирск
16:57 7 Ноября 2017
визит, компания, обвинение
Автор: Sibnovosti.ru
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«Новосибирскавтодор» обвинил институт развития внешнеэкономических связей «Ирвен» (входит в санкт-петербургскую ГК «Ирвен») в неисполнении обязательств по организации деловой поездки представителей компании в Японию. Об этом говорится в пресс-релизе «Новосибирскавтодора».

В октябре новосибирцы посетили несколько японских городов, где изучали особенности технологии ремонта и содержания автодорог. Организацией визита в «Новосибирскавтодоре» остались недовольны.

«К сожалению, организатор поездки сильно подвел нас, и вместо 11 встреч было организовано лишь 4, что противоречит нашим договоренностям. Безусловно, бизнес-миссия была сорвана, а компания «Ирвен» не только не вернула часть денежных средств, но даже не принесла извинений», - сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, в пресс-релизе приведены слова гендиректора «Новосибирскавтодора» Андрея Лобанова о том, что компания «хочет предупредить бизнес-среду о мошеннических действиях питерских предпринимателей».

Как сообщила Sibnovosti.ru президент группы «Ирвен» Ирина Малинникова, она возмущена заявлением пресс-службы «Новосибирскавтодора». Не исключено, что «Ирвен» будет отстаивать свою деловую репутацию в суде.

«Это ужасное обвинение, я должна буду проконсультироваться с юристами», - сказала Ирина Малинникова.

Госпожа Малинникова назвала обвинения беспочвенными.  Она предположила, что причиной столь резкой реакции со стороны «Новосибирскавтодора» могли послужить завышенные ожидания специалистов компании от визита в Японию.

«Мы выполнили все, что у нас было запланировано. Только одна компания японская, которую мы заказали, она в последний момент не смогла их принять. Все остальное по договору у нас выполнено», - добавила она.

Институт развития внешнеэкономических связей «Ирвен» создан в 1989 году в Санкт-Петербурге, специализируется на организации внешнего делового туризма. Как сказано на сайте компании, она реализовала более 300 крупных событий в сфере событийного менеджмента с участием свыше 10 тыс. менеджеров высшего и среднего звена.

ОАО «Новосибирскавтодор» – одна из ведущих дорожно-строительных организаций в Сибири. География проектов компании охватывает 16 субъектов РФ.

Фото: пресс-служба ОАО «Новосибирскавтодор»

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