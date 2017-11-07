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Новосибирское правительство изучит альтернативные площадки для хоккейного стадиона

Главная Экономика
Новосибирск
16:30 7 Ноября 2017
стадион, губернатор, проект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирские власти не отказываются от поиска альтернативной площадки для будущего хоккейного стадиона. Об этом заявил сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Сейчас по моему поручению коллеги вернутся к более глубокой проработке альтернатив. Причем не только в отношении этого земельного участка для размещения спортивного объекта, но и возможности альтернатив для других объектов, которые были предусмотрены в этом кластере», - сказал Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов.

При этом в правительстве региона не исключают, что новая арена все-таки появится в пойме Оби – на ее левом берегу неподалеку от Октябрьского моста. Эта площадка указывалась в меморандуме, который в феврале 2017 года пописали компания «Парк чемпионов», мэр Новосибирска Анатолий Локоть и предшественник Андрея Травникова на посту руководителя области Владимир Городецкий. Сегодня врио губернатора отметил, что дал поручение дополнительно изучить возможное влияние новых объектов на транспортную обстановку в городе. Противники проекта считают ее неизбежное ухудшение одним из главных аргументов против масштабного строительства на обском берегу. 

31 октября Андрей Травников говорил о том, что у областного правительства нет определенного плана действий, касающегося проекта строительства ледового дворца в Новосибирске. 3 ноября он признал, что варианты за исключением участка в пойме Оби «не проработаны».

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