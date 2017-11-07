Новосибирское правительство изучит альтернативные площадки для хоккейного стадиона

Власти Новосибирские власти не отказываются от поиска альтернативной площадки для будущего хоккейного стадиона. Об этом заявил сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Сейчас по моему поручению коллеги вернутся к более глубокой проработке альтернатив. Причем не только в отношении этого земельного участка для размещения спортивного объекта, но и возможности альтернатив для других объектов, которые были предусмотрены в этом кластере», - сказал Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов.

При этом в правительстве региона не исключают, что новая арена все-таки появится в пойме Оби – на ее левом берегу неподалеку от Октябрьского моста. Эта площадка указывалась в меморандуме, который в феврале 2017 года пописали компания «Парк чемпионов», мэр Новосибирска Анатолий Локоть и предшественник Андрея Травникова на посту руководителя области Владимир Городецкий. Сегодня врио губернатора отметил, что дал поручение дополнительно изучить возможное влияние новых объектов на транспортную обстановку в городе. Противники проекта считают ее неизбежное ухудшение одним из главных аргументов против масштабного строительства на обском берегу.

31 октября Андрей Травников говорил о том, что у областного правительства нет определенного плана действий, касающегося проекта строительства ледового дворца в Новосибирске. 3 ноября он признал, что варианты за исключением участка в пойме Оби «не проработаны».